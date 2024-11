Ipse Dixit, Matteo Salvini: “Contiamo di vincere in Umbria e di giocarci la partita in Emilia. C’è la voglia di cambiare”

“Nessuno pensava al Bologna in Champions e io non pensavo di vincere a Madrid con il ’mio’ Milan! Anche negli Stati Uniti i sondaggi dicevano che era favorita la Harris, poi si sono svegliati la mattina con un altro risultato. Abbiamo appena vinto in Liguria, contiamo di vincere in Umbria e di giocarci la partita appieno anche in Emilia Romagna, perché dopo 70 anni la voglia di cambiare c’è”. Così parlava Matteo Salvini una settimana fa, alla vigilia delle elezioni regionali in Umbria ed Emilia Romagna. E più o meno è andata così. Più o meno.