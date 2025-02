Correva l’anno 2020. Per la precisione: era il 20 febbraio del 2020. Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro Delle Vedove prese parola alla Camera dove si stava parlando del DDL intercettazioni e durante il suo intervento disse: “Alcune intercettazioni apparentemente innocue e innocenti e che non vogliono dire nulla né sotto il versante dell’accusa né sotto il versante della difesa magari dopo anni, dopo altre prove che subentrano possono essere straordinariamente importanti per inchiodare il vero colpevole o per salvare il vero innocente. E voi le sapete perché le distruggete? Ve lo diciamo noi: perché non avete il coraggio di punire in maniera chirurgica, precisa e seria chi diffonde le notizie. Perché se volete proteggere gli italiani basta mantenere i reati di diffusione di notizie e punirli severamente”. Poi, ovvio, dipende da caso a caso. Non esageriamo.