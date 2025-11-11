Ieri sera Giorgia Meloni dal palco di Bari lo ha detto chiaro e tondo: “La quarta manovra in tre anni, vale 18,7 miliardi, è stata definita una manovrina dall’opposizione, perché non ha abbastanza soldi. Ma vale la pena di ricordare all’opposizione che avremmo potuto fare una manovrona se non avessimo 40 miliardi di euro di crediti del geniale superbonus di Conte”.

D’altronde qualche mese fa, la premier lo aveva detto ancora più chiaramente: “Il superbonus è stato il più stupido strumento fiscale al mondo, e non sono io a dirlo ma chi è più esperto di me”.

D’altronde, ospite di Agorà, nel novembre del 2021 il responsabile nazionale di Fratelli d’Italia lo aveva detto ancora più chiaramente: “Fratelli d’Italia è favorevole al mantenimento del superbonus, ma è un provvedimento che va sicuramente migliorato così come vanno semplificate le procedure per accedervi. Mettere tetti, limiti e cavilli scoraggia le persone, rendendo la misura accessibile solo ad una minoranza di tecnici e caparbi”.

Qui il link alla dichiarazione sul sito dell’onorevole Donzelli. Qui il link alla dichiarazione sullo stesso sito di Fratelli d’Italia.