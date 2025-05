Era il 2015, dieci anni fa, e si era alla vigilia delle elezioni comunali. Sui social, Giorgia Meloni pubblicava una riflessione: “Qualcuno mi dice: ‘Mi piaci ma non ti voto perché sei in un partito piccolo’. No, io sono in un partito piccolo perché tu non mi voti.” A corredo del post, la didascalia: “In democrazia decidiamo noi. Scegliere per chi votare è un diritto. Non rinunciamoci, ne va del nostro futuro.” Già, “in democrazia decidiamo noi”. E ancora: “Non rinunciamoci, ne va del nostro futuro”. Chissà se la pensa ancora così, anche in vista dei prossimi referendum.