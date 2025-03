Era il marzo del 2023 quando la premier Giorgia Meloni alla Camera prese la parola e rispondendo alle critiche del Movimento 5 Stelle disse: “Ci dite ‘fermatevi’? Dovete dirlo a Putin. Se noi ci fermiamo consentiamo l’invasione dell’Ucraina. Non sono così ipocrita da scambiare un’invasione con la parola pace”.

Le parole della premier furono anche tradotte in ucraino e condivise sui social da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, da Andriy Yermak, capo dell’ufficio di presidenza ucraino e dal consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak che in italiano scrisse su Twitter: “Meloni ha spiegato brillantemente agli europei che continuano a umiliare l’Europa chiedendo di non aiutare l’Ucraina quali rischi questo comporterebbe”. Chissà se la Meloni ora lo dirà anche ad Elon Musk e a Donald Trump che non è così ipocrita “da scambiare un’invasione con la parola pace”.