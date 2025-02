Correva l’anno 2014. Per la precisione: il 22 novembre del 2014. Al governo c’era Matteo Renzi. “Sembra che il governo – tuonava allora Giorgia Meloni – voglia inserire il canone Rai nella bolletta dell’Enel per evitare l’evasione. Credo che questa tassa vada eliminata, inserirla in bolletta è un abuso”.

Chissà se la Giorgia Meloni al governo prima o poi si ricorderà della Giorgia Meloni all’opposizione.