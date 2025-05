Correva l’anno 2019 quando, ospite del Festival del Lavoro, Giorgia Meloni disse: “Guarda, atteso che l’85% dei contratti di lavoro è coperto dalla contrattazione collettiva, io non sono contraria all’ipotesi di un salario minimo per le categorie che vengono escluse. Però attenzione, perché se rischi che con il salario minimo ti ritrovi con un costo maggiore per quelli che sono all’interno del contratto e che sono coperti, io penso che bisogna immaginare meccanismi di compensazione. Tu non puoi applicare il salario minimo sulla pelle di aziende che già stanno con l’acqua alla gola. Penso che sia una cosa che non si può fare. Lo puoi fare per aiutare a combattere forme di sfruttamento se immagini un meccanismo di compensazione come un credito d’imposta”.