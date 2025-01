Correva l’anno 2016. Matteo Salvini, ospite di Agorà, se la prendeva in diretta con Matteo Renzi. Il motivo? Il ponte sullo Stretto: “La Lega – tuonava – più di una volta ha sottolineato le perplessità che ascoltavo: sta in piedi? Economicamente regge? (…) Potrebbe far piacere collegare rapidamente la Calabria e la Sicilia. Domanda numero uno: sta in piedi? Domanda numero due: economicamente, quanto costerà e a chi? Ieri mi ha chiamato un cittadino siciliano e mi ha datto: ‘Salvini però ricorda se vai in televisione, che siccome faccio il pendolare in Sicilia il 90% dei treni è a binario unico e la metà dei treni vanno a gasolio’. Quindi io riprendo Renzi di qualche anno fa che diceva ‘prima facciamo quello che serve’ e poi faremo il Ponte. Io rimango a quel Renzi là. Poi va bene che Renzi dice un giorno una cosa e un giorno un’altra. Detto questo: sono curioso di sapere se rimarrà l’ennesima renzata”. Detto, fatto: Salvini si è messo a costruire il Ponte mentre treni e ferrovie… vabbè lo sappiamo.