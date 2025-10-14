Insomma, com’è andata questa prima tornata di elezioni regionali? Tutto come previsto: in Calabria e nelle Marche ha vinto il centrodestra. In Toscana il centrosinistra.

C’è chi ha paragonato le opposizioni ad Hamas, ogni riferimento alla premier è del tutto casuale, c’è chi ha parlato di un odio crescente, chi ha fatto minuti di silenzio per Charlie Kirk, chi ha gridato al golpe in arrivo, chi ha proposto la qualunque pur di tentare il sorpasso e invece alla fine, come spesso avviene in Italia, tutto è andato semplicemente come doveva andare.

Resta qualche citazione sparsa annotata nel diario della campagna elettorale.

Come quella della premier Giorgia Meloni dal palco di Firenze. La sinistra è più fondamentalista di Hamas? No, quell’altra: “Noi siamo nati per ribaltare i pronostici e lo faremo anche qui. Il campo largo è un grande centro sociale, ma gli italiani capiscono quando la politica li tratta da imbecilli”. E infatti alla fine in Toscana ha vinto il grande centro sociale.

Ma tra gli appunti c’è anche qualche frase di Elly Schlein. Come quella pronunciata dal palco di Potenza Picena, in provincia di Macerata: “La coalizione progressista è unita sia qui che nelle altre regioni, Meloni comincia ad abituarti. Andiamo a vincere nelle Marche. Evviva il Partito democratico, evviva l’Italia antifascista”. D’altronde lo aveva spiegato anche in un comizio a Urbania: “Con Ricci vinciamo per forza”.

Lo stesso Matteo Ricci ci aveva creduto: “Siamo pronti. Siamo pronti a vincere. Questa piazza è la piazza del cambiamento”. Più o meno. Sulla Toscana profetico fu il vice premier Matteo Salvini: “Con alta affluenza il centrodestra può vincere le regionali”. E infatti ha avuto ragione: bassa affluenza e vittoria del centro sinistra.

Un po’ meno profetico il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi: “Se avessi guardato i sondaggi, non mi sarei nemmeno candidato a sindaco di Pistoia. E invece abbiamo vinto conto i pronostici. E ora ci sono i sondaggi, da tanti mesi, anche oggi in modo scorretto vengono pubblicati sondaggi vecchi che ci danno perdenti. Io non ci credo, non ci credete, ci vogliono scoraggiare. Ho fatto anche io un sondaggio senza metodo scientifico, tra la gente, che ci dice che siamo la maggioranza”.

Ma forse il più ottimista di tutti è stato il candidato del Movimento 5 Stelle in Calabria, Pasquale Tridico: “Noi vinceremo, io farò il presidente della Regione Calabria”. E infatti il governatore uscente Roberto Occhiuto ha vinto con un distacco di più di quindici punti. Amen. Ora non ci resta che aspettare la seconda tornata delle elezioni regionali. Per i risultati? No, per le nuove profezie da annotare.