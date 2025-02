“La produzione ha ripreso a crescere a dicembre e l’Italia sta facendo meglio di altri Paesi europei” aveva detto la scorsa settimana il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un’intervista a Milano Finanza. Una vera e propria profezia: è dell’altro ieri infatti la notizia che a dicembre, secondo l’Istat (l’Istituto nazionale di statistica), la produzione industriale è crollata del 7,1%. D’altronde, sono 23 i mesi consecutivi col segno meno. Calcolando l’intero anno, sempre secondo l’Istat, nel 2024 la produzione è calata del 3,5%. Insomma, non c’è dubbio: la produzione ha ripreso a crescere. Finalmente.