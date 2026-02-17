Donald Trump torna ad avvertire Teheran: “se non farà l’accordo ci saranno conseguenze”. Il presidente statunitense, parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, ha ribadito la linea dura di Washington alla vigilia dei negoziati che si aprono oggi a Ginevra. “Sarò coinvolto in quei colloqui, indirettamente”, ha spiegato, riferendosi al confronto diplomatico con l’Iran. “Vogliono raggiungere un accordo… Non credo che vogliano le conseguenze di un mancato accordo”, ha aggiunto, lasciando intendere possibili ripercussioni in caso di fallimento dell’intesa.

Nel frattempo, in Iran proseguono tensioni e proteste. A Abdanan, nella provincia occidentale di Ilam, diversi cittadini sono scesi in strada scandendo lo slogan ‘Morte a Khamenei’, in vista delle commemorazioni del 40° giorno per i manifestanti uccisi, tra cui Alireza Seidi e Yasin Elahi, come riporta Iran International. Sempre secondo Iran International, le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nel villaggio di Chenar, nella contea di Asadabad, provincia di Hamedan, arrestando centinaia di residenti dopo aver circondato l’area all’alba. Il raid, iniziato intorno alle 4:30, avrebbe coinvolto veicoli blindati e mitragliatrici pesanti dispiegate sui tetti delle abitazioni. I fermati sarebbero poi stati trasferiti alla stazione di polizia locale.