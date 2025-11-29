“Di questi tempi, fra fake news, intimidazioni del potere e censure belliciste, è davvero difficile svolgere la professione giornalistica in modo libero e autonomo. E non è un caso che proprio ieri i giornalisti e le giornaliste del nostro Paese abbiano svolto un sacrosanto sciopero non solo per il proprio contratto di lavoro ma anche per l’autonomia e la libertà di stampa, sempre più a rischio nel nostro Paese. Ecco perché assume anche un carattere grottesco, al di là della gravità del gesto, quanto accaduto nei confronti dei giornalisti de La Stampa a cui va tutta la nostra solidarietà”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra parlando con i cronisti a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana in corso a Roma.

“La difesa delle ragioni del popolo Palestinese non c’entrano davvero nulla: quando si assalta una redazione di un giornale – prosegue il leader di SI – si ricordano solo i tempi bui degli inizi del secolo scorso. E ricorda pure, purtroppo, l’assalto alla sede nazionale della Cgil compiuto qualche anno fa: stupisce infatti che le forze dell’ordine, negli ultimi tempi sempre solerti nei confronti dei manifestanti, anche quelli più pacifici, non abbiano impedito l’assalto alla sede del quotidiano torinese. E di questo il Viminale dovrà dare spiegazioni. È ora di fermare questa spirale”