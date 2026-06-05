Durante la guerra con l’Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d’élite in Azerbaigian, nell’ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l’Iran, secondo quanto riferito da quattro fonti a conoscenza dei fatti. Lo afferma la Cnn in un’esclusiva.

Le forze operavano da diverse località nell’Azerbaigian meridionale, adiacenti al confine settentrionale con l’Iran e, nel punto più vicino, a soli 96 chilometri circa dalla città iraniana di Tabriz. Unità speciali di commando hanno condotto missioni di raccolta informazioni e operazioni con droni.

Netanyahu non fa votare intesa con Libano, “Hezbollah si oppone”

Intanto, sul fronte politico interno, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha deciso che non farà mettere ai voti l’ultima versione dell’accordo di cessate il fuoco mediato dagli Usa con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini.

Lo riporta Ynet. I ministri, criticando il fragile cessate il fuoco, hanno chiesto che venisse sottoposto al voto del governo. Netanyahu si è tuttavia rifiutato di indire una votazione, dichiarando ai ministri che “al momento non c’è alcun accordo” perché Hezbollah si è rifiutato di accettarne i termini. “Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione”.