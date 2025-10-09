La prima fase del piano per la pace a Gaza, su cui nella notte è stato raggiunto l’accordo tra Israele e Hamas a Sharm el Sheik, prevede il cessate il fuoco immediato, con un ritiro graduale dell’Idf dalla Striscia, e il rilascio degli ostaggi in cambio della liberazione dei prigionieri palestinesi, oltre a un corridoio di aiuti umanitari.

Gli altri punti chiave del piano Trump – dal disarmo di Hamas alla governance del dopo guerra – saranno invece affrontati nei prossimi round negoziali. Ecco, in sintesi, i punti dell’intesa raggiunta.

Cessate il fuoco

“Totale e immediato”, è atteso scattare appena il governo Netanyahu, che si riunirà nel pomeriggio, ratificherà l’intesa raggiunta in Egitto.

Ostaggi

Entro 72 ore dalla ratifica dell’accordo (probabilmente lunedì) saranno rilasciati gli ostaggi ancora in vita (si stima siano 20) e liberati quasi 2mila prigionieri palestinesi (250 con condanna all’ergastolo).

La lista di questi ultimi non è ancora nota e non è sciolto il nodo di personaggi di rango come Marwan Barghouti, anche se fonti palestinesi hanno riferito che Israele si sarebbe rifiutato di inserirlo tra coloro da liberare.

Ritiro dell’IDF

Dovrebbe avvenire nelle 24 ore successive all’accordo. Le forze israeliane, secondo le mappe disegnate dal piano Trump, dovrebbe indietreggiare gradualmente dietro la ‘linea gialla’ (da 1,5 km a oltre 5 km dentro il confine della Striscia a seconda della profondità delle zone di Gaza). Previsto il ritiro da Gaza City e dalle altre città, fatta eccezione per Rafah che Israele ritiene punto di ingresso di armi per Hamas.

Corridoio umanitario

Previsto l’ingresso di almeno 400 camion di aiuti al giorno nella fase iniziale.