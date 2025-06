Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che terrà oggi una “riunione urgente” con i responsabili della sicurezza per discutere degli attacchi dei coloni contro l’Idf in Cisgiordania. “Questo fenomeno deve essere fermato immediatamente. Adotteremo tutte le misure necessarie e sradicheremo completamente questa violenza. Nessuno oserà alzare le mani contro i soldati dell’Idf e i membri delle forze di sicurezza”, ha dichiarato Katz in una nota. Il ministro, fedelissimo di Netanyahu che lo ha chiamato a sostituire Yoav Gallant, è noto per le sue posizioni di totali adesione e sostegno alla politica dei coloni. Che hanno evidentemente passato il segno.

L’assalto al quartiere generale dell’Idf a Bynyamin

Ieri sera decine di coloni israeliani si sono radunati all’ingresso del Quartier Generale delle Forze di Difesa di Binyamin, in Cisgiordania, attaccando agenti di polizia e militari con spray al peperoncino e vandalizzando veicoli militari.

Le forze dell’Idf, della Polizia Israeliana e della Polizia di Frontiera Israeliana sono intervenute per disperdere il raduno. A riferirlo le stesse Idf, che segnala il ferimento di un civile.

Da giorni i coloni – riferisce la stampa israeliana – si abbandonano ad atti di violenza contro le forze di sicurezza.