La Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha parlato alla Nazione dalla tv di Stato ed ha attaccato Israele e gli Stati Uniti: “La nazione iraniana resisterà fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta. Questa nazione non si arrenderà a nessuno di fronte a un’imposizione”. “Gli americani dovrebbero sapere che la nazione iraniana non si arrenderà e che qualsiasi intervento militare da parte loro causerà senza dubbio danni irreparabili”.

Poco prima, nello stesso discorso, la guida suprema ha minacciato Israele dicendo che “ha commesso un grande errore e sarà punito”. Il leader, nel suo messaggio alla nazione trasmesso dalla tv di Stato di Teheran ha dichiarato che l’Iran non dimenticherà “il sangue dei martiri e l’attacco israeliano al loro territorio”.

“Nessuna pietà ai sionisti”

Khamenei aveva parlato anche in mattinata, postando su X una risposta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha chiesto a Teheran una “resa incondizionata” non escludendo un eventuale assassinio di Khamenei. Queste le parole della guida suprema apparse su X: “Dobbiamo dare una risposta forte al regime terrorista sionista. Non mostreremo alcuna pietà ai sionisti”.