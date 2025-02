In Italia, la discussione sull’identità nazionale e i suoi simboli torna a infiammare il dibattito pubblico. Questa volta, al centro della polemica ci sono l’Inno di Mameli, definito “non inclusivo”, e il Tricolore, considerato “anacronistico”. A sollevare il caso è stata Francamente, giovane cantante torinese emersa da X Factor, che attraverso una storia su Instagram ha espresso giudizi critici sull’inno e sulla bandiera nazionale. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno scatenato una serie di reazioni, culminate con la risposta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Francamente contro l’Inno di Mameli

La scintilla della polemica è partita quando a Francamente è stato chiesto di cantare l’Inno di Mameli durante la finale della Coppa Italia di volley femminile. In un lungo video sui social, l’artista ha raccontato il suo desiderio iniziale di modificare il testo per renderlo più inclusivo. Tuttavia, dopo aver scoperto che alterare le parole dell’inno avrebbe costituito vilipendio, ha deciso di non procedere con il cambiamento.

Nonostante ciò, l’artista non ha rinunciato a esprimere il suo dissenso: “Mi è stato proposto di cantare l’inno di Italia che, nel suo essere campione di inclusività, comincia con ‘Fratelli d’Italia’. La prima cosa a cui ho pensato è stata: accetto, però cambio il testo per renderlo più inclusivo.” La cantante ha poi sottolineato come la scelta di cantare l’inno, pur senza modifiche, fosse un’occasione per lanciare un messaggio: “Farò questa performance da donna queer, vestendo determinati colori per ricordare che le persone queer, transessuali e non binarie esistono e non sono cittadine di serie B.”

Francamente ha anche criticato il Tricolore, definendolo un simbolo “anacronistico”: “Tante persone nere sono stanche di un’Italia razzista e omofoba che si riconosce in un tricolore ormai superato. È il momento di unirci sotto una bandiera di pace e inclusività.”

La risposta della Lega e della Meloni

L’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri ha commentato con tono deciso: “L’inno d’Italia razzista? Basta! Ci siamo stufati di queste assurdità woke.” Il dibattito è rapidamente diventato un tema caldo sui social, con opinioni contrastanti tra chi difende i simboli nazionali e chi ne chiede una revisione per renderli più rappresentativi della società contemporanea.

La risposta istituzionale non si è fatta attendere. Giorgia Meloni, pur senza nominare direttamente la cantante, ha affidato ai social la sua replica. In un post, la Premier ha difeso con forza l’inno nazionale: “Ogni parola racchiude la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza.” Ha poi aggiunto: “‘Fratelli d’Italia’ è un richiamo all’identità e alla fratellanza di una Nazione che guarda avanti con fierezza. Viva l’Italia, viva il nostro Inno. Sempre.”