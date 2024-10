Secondo il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, il centro migranti aperto in Albania non è un hotel a cinque stelle “ma almeno di tre, molto meglio di certi centri italiani”.

Le parole di Antonio Tajani

“Abbiamo detto – dice Tajani alla convention di Forza Italia ll’hotel Zagarella di Santa Flavia, Palermo – che si poteva aprire un centro in Albania, paese candidato a far parte dell’Ue, creando un centro nuovo di zecca. Serve per coloro che vengono da un Paese sicuro, che sono accompagnati lì e si resta sotto autorità italiana e poi viene valutata la sua posizione. Sono centri, non dico come un hotel a cinque stelle, ma almeno di tre, molto meglio di certi centri italiani”.

“La decisione dei giudici – prosegue – che è stata fatta, negando la possibilità di farli stare lì prevede che questi tornano in Italia e sono liberi, se poi non li si trova più non possiamo farci niente. Sono tutti Paesi sicuri quelli da cui vengono, non c’è nessun razzismo, nessun carcere e nessuna segregazione. Certo sono centri chiusi dai quali non si può scappare. Sono condizioni dove la dignità della persona viene rispettata. E’ una cosa innovativa”.

Un hotel a tre stelle, dunque, il centro migranti in Albania. Chissà perché, allora, la polizia penitenziaria italiana dispiegata nella struttura si è lamentata che nei loro alloggi manca un po’ tutto, compreso lo spazzolone del water.