La chicca del giorno, Ettore Licheri: “Vannacci è una specie di Pokemon, si trasforma a seconda delle circostanze”

Ospite a L’aria che tira, il senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri mette nel mirino Roberto Vannacci: “È una specie di Pokemon, come i Pokemon si trasforma a seconda delle circostanze. Adesso come i Pokemon pensa di salire di livello nell’evoluzione ma non ce la fa. Io non gli ho mai sentito esprimere un pensiero di politica di bilancio, di politica economica eppure questo Paese si sta dibattendo sull’impoverimento del ceto medio. Lui dovrebbe proprio essere un interprete di quel ceto medio. Credo che lui abbia capito che in questo momento in Italia c’è un’aria un po’ nostalgica, un po’ fascistoide. Fratelli d’Italia quest’aria la sta respingendo, ora vogliono togliere anche quel simboletto. Lui magari si vede come un interprete di quel simboletto”. Insomma, Roberto Vannacci “una specie di Pokemon”, ci mancava. Bisogna ammetterlo.

#lariachetira L’ironia di Ettore Licheri sul generale Roberto Vannacci: “E’ come i Pokemon, si trasforma in continuazione. Ha fiutato l’aria nostalgica” https://t.co/Gw7yNhj7QX — La7 (@La7tv) November 25, 2024