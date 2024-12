La chicca del giorno, Romano Prodi: “La decisione di intitolare Malpensa a Berlusconi è illogica, spero che a me dedicheranno solo una rotonda”

Alla presentazione del suo libro scritto con Massimo Giannini, Romano Prodi ha un po’ scherzato sull’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi:

“E’ illogica la decisione di intitolare l’aeroporto di Malpensa a Berlusconi, dopo questo può capitare di tutto. Do un giudizio negativo. Ci sono aeroporti dedicati a Leonardo da Vinci, a Galileo Galilei… Spero che a me dedicheranno una rotonda così non si scoccia nessuno”.

Le altre frecciatine di Prodi

L’ex presidente del Consiglio poi, ha lanciato anche una frecciatina a Giorgia Meloni. Perché l’establishment americano adora Meloni? “Perché obbedisce” ha risposto Prodi.

E Prodi se l’è presa anche con il democratico Joe Biden. La grazia del presidente uscente al figlio ”è una notizia che mi ha sconvolto. Allora si spiegano le resistenze di Biden, come mai la famiglia non abbia spinto al ritiro. Una roba da matti, detto con un linguaggio da bar. Questa democrazia famigliare è un problema serio per la nostra democrazia”.

“La più grande democrazia del mondo che mette insieme il presidente Trump con l’uomo più ricco del mondo Musk – ha detto ancora Prodi parlando degli Stati Uniti – è già plutocrazia. E’ un tema che riguarda i finanziamenti dei partiti, tocca dei problemi che riguardano anche noi”.