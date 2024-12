La chicca del giorno, Vittorio Feltri: “Sparerei in bocca ai musulmani, sono delle razze inferiori”

Intervistato a La Zanzara, il direttore editoriale del Giornale e consigliere lombardo di Fratelli d’Italia Vittorio Feltri dice che sparerebbe in bocca ai musulmani. Esatto. C’è un consigliere lombardo del partito di Giorgia Meloni che ha detto che “sparerebbe in bocca ai musulmani”. Insomma, a 81 anni Feltri continua a provocare.

“Non frequento le periferie – ha detto Feltri parlando di quanto successo a Corvetto dopo la morte del 19enne Ramy Elgaml – non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli, vedi quello che combinano qui a Milano. Come fai ad amare i musulmani? Gli sparerei in bocca. Tutti, tutti. Non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori”.

Feltri ha poi spiegato che “mi sono offerto di pagare l’avvocato al carabiniere che è stato indagato” assieme al ragazzo che guidava lo scooter inseguito dalle forze dell’ordine fino all’incidente che ha provocato la morte di Ramy. “Se uno decide di fare il delinquente – ha continuato – che abbia 19 anni o 27 è uguale”.

Come ovvio, le parole di Feltri hanno scatenato un diluvio di reazioni. Chissà se Giorgia Meloni, presidente del partito di Feltri, dirà qualcosa. Chissà.