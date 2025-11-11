Sotto la presidenza di Ursula von der Leyen, la Commissione europea ha avviato i preparativi per creare un nuovo organismo di intelligence destinato a migliorare la cooperazione tra i servizi di spionaggio dei Paesi membri. Come riporta il Financial Times, l’obiettivo dell’iniziativa è ottimizzare la raccolta e l’utilizzo delle informazioni strategiche già disponibili all’interno dell’Unione europea, riducendo la frammentazione esistente tra le agenzie nazionali. Il nuovo organismo troverà collocazione all’interno del Segretariato generale della Commissione e sarà composto da funzionari provenienti dalle varie comunità di intelligence europee, selezionati in base alle competenze e all’esperienza maturata nei rispettivi Paesi.

Le preoccupazioni e il dibattito interno

Nonostante l’intento dichiarato di rafforzare la sicurezza comune, l’iniziativa ha suscitato alcune perplessità tra gli alti funzionari del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), che attualmente sovrintende al Centro di situazione e intelligence dell’Ue (Intcen). Secondo fonti citate dal Financial Times, questi funzionari temono che il nuovo organismo possa sovrapporsi alle competenze dell’Intcen, generando duplicazioni operative e mettendone a rischio il ruolo strategico. Inoltre, il piano non è stato ancora ufficialmente condiviso con tutti i 27 Stati membri, un aspetto che alimenta il dibattito sulla trasparenza e sul coordinamento del progetto.

Le prospettive e le prossime mosse

Un portavoce della Commissione ha confermato che Bruxelles sta “esaminando come rafforzare le proprie capacità di sicurezza e intelligence” e che, in tale contesto, si valuta la creazione di una “cellula dedicata” all’interno del Segretariato generale. Le discussioni sono tuttora in corso e non è stata stabilita una tempistica precisa per l’avvio ufficiale. Tuttavia, secondo le fonti, la nuova unità farà leva sulle competenze già esistenti e collaborerà strettamente con il SEAE e gli organismi nazionali, con l’obiettivo di costruire un sistema di intelligence più integrato e capace di affrontare le sfide globali in modo unitario.