La destra israeliana che tiene Netanyahu fuori dal carcere sta programmando l’annessione degli insediamenti in Cisgiordania, e spera nel sostegno di Trump

Il ministro delle finanze israeliano di estrema destra, Bezalel Smotrich, ha ordinato i preparativi per l’annessione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata da Israele. Smotrich, responsabile degli insediamenti, ha dichiarato lunedì di aver dato istruzioni al suo dipartimento di “preparare l’infrastruttura necessaria per l’applicazione della sovranità”.

Non è chiaro se il suo desiderio, che dura da tempo, di applicare integralmente la legge israeliana negli insediamenti della Cisgiordania abbia qualche possibilità di concretizzarsi presto. Ma la posizione della estrema destra è chiara e esclude anche la possibilità di creare uno stato palestinese separato, dicendo che ciò avrebbe rappresentato una minaccia alla sicurezza di Israele. Quando gli è stata chiesta la possibilità, ha risposto, “in una parola: no”.

Il quadro della situazione in Cisgiordania

Dana Karni, Mick Krever, Abeer Salman e Kareem Khadder della CNN disegnano il quadro.

L’ufficio del Primo Ministro deve ancora commentare l’ordine di Smotrich. Tuttavia, lunedì mattina, Gideon Sa’ar, il nuovo ministro degli Esteri israeliano, ha detto in una conferenza stampa che il governo non aveva ancora preso alcuna decisione sulla questione dell’annessione, ma ha osservato che era stata discussa durante il primo mandato di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti e ha aggiunto che “se sarà rilevante, ne discuteremo di nuovo con i nostri amici a Washington”.

Gli osservatori hanno affermato che l’annuncio di Smotrich è stato probabilmente motivato in gran parte dalla volontà di rivendicare un terreno politico nella conflittuale politica interna di Israele. Tuttavia, ha suscitato una rapida condanna da parte dell’Autorità Nazionale Palestinese, il cui Ministero degli Affari Esteri ha definito tali commenti come “un’estensione palesemente coloniale e razzista dell’attuale campagna di sterminio e di espulsione forzata contro il popolo palestinese”.

Nabil Abu Rudeineh, portavoce della presidenza dell’Autorità Nazionale Palestinese, ha affermato che i commenti di Smotrich confermano “l’intenzione del governo israeliano di finalizzare i suoi piani per prendere il controllo della Cisgiordania entro il 2025” e ha affermato di ritenere responsabili sia le “autorità di occupazione israeliane” sia l’amministrazione statunitense per aver permesso a Israele di “persistere nei suoi crimini, aggressioni e sfida alla legittimità internazionale e al diritto internazionale”.

La vittoria di Trump porta “opportunità”

Smotrich ha dichiarato alla Knesset, il parlamento israeliano, che la vittoria del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump alle elezioni americane “rappresenta un’importante opportunità per lo Stato di Israele”.

“L’unico modo per rimuovere” la “minaccia” di uno stato palestinese, ha aggiunto Smotrich, “è applicare la sovranità israeliana su tutti gli insediamenti in Giudea e Samaria”, il termine biblico con cui gli israeliani si riferiscono alla Cisgiordania.

Israele ha occupato la Cisgiordania da quando ha sequestrato il territorio alla Giordania nel 1967. Nei decenni successivi, ha ampliato gli insediamenti ebraici nella zona, che sono considerati illegali secondo il diritto internazionale, nonostante abbia firmato una serie di accordi di pace con i palestinesi negli anni ’90. Circa mezzo milione di israeliani vivono negli insediamenti della Cisgiordania. Smotrich, lui stesso un colono, ha a lungo chiesto che la legge israeliana venisse applicata negli insediamenti e in precedenza si era opposto alla creazione di uno stato palestinese indipendente. Il ministro ha affermato che intende “guidare una decisione governativa” che consentirà a Israele di “lavorare con la nuova amministrazione del presidente Trump e la comunità internazionale per applicare la sovranità e ottenere il riconoscimento americano e internazionale”.

Durante il suo primo mandato, Trump ha compiuto diversi passi a favore di Israele. Nel 2017, ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, sconvolgendo decenni di politica statunitense e consenso internazionale. Ha anche riconosciuto la sovranità di Israele sulle alture del Golan , che ha conquistato dalla Siria durante la guerra del 1967 e che sono considerate occupate anche ai sensi del diritto internazionale.

“Nel suo primo mandato, il presidente Trump ha guidato passi drammatici, tra cui… affermare la legalità e la legittimità degli insediamenti in Giudea e Samaria”, ha aggiunto Smotrich. “Accanto a questo, c’erano gli Accordi di Abramo: pace per la pace”. Tali accordi, una serie di accordi facilitati dalla prima amministrazione di Trump, hanno visto Israele normalizzare le relazioni con quattro nazioni arabe.

“Eravamo sul punto di applicare la sovranità sugli insediamenti in Giudea e Samaria, e ora è giunto il momento di farlo”, ha affermato Smotrich.

Hamas, il gruppo militante palestinese che Israele combatte nella Striscia di Gaza, a circa 60 miglia dalla Cisgiordania, ha colto al volo i commenti di Smotrich, affermando che confermavano “le intenzioni coloniali dell’occupazione” e confutavano “le affermazioni di coloro che si illudono di raggiungere la pace e la coesistenza” con Israele.

Un altro gruppo militante, la Jihad islamica palestinese, ha affermato che ciò “equivale a un’ammissione della guerra aperta condotta dall’entità criminale contro il popolo palestinese”.

Israele ha condotto la sua guerra a Gaza sin dall’attacco terroristico guidato da Hamas del 7 ottobre, che ha ucciso 1.200 persone e ne ha prese in ostaggio 250. Da allora, più di 43.500 persone sono state uccise a Gaza, secondo il ministero della Salute della Striscia, con le Nazioni Unite che riferiscono che la maggior parte dei morti sono donne e bambini.

Allo stesso tempo, un’altra importante escalation di violenza si è verificata in Cisgiordania, dove più di 700 palestinesi sono stati uccisi dalle truppe israeliane dall’inizio della guerra, secondo il Ministero della Salute palestinese. Gli attacchi si verificano in un momento di ondata di violenza dei coloniisraeliani in Cisgiordania e nella Gerusalemme Est occupata, dove alcuni coloni continuano una campagna che prende di mira i civili e le infrastrutture palestinesi.

Nel frattempo, i leader della Lega araba e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (OCI), riuniti a Riad per il vertice arabo-islamico, hanno condannato le misure adottate da Israele nella Cisgiordania occupata.

Nella sua dichiarazione conclusiva, il summit ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la comunità internazionale ad agire per “fermare l’escalation delle misure illegali israeliane nella Cisgiordania occupata che minano la soluzione dei due stati” e a “condannare le politiche coloniali perseguite dalla potenza occupante per annettere con la forza qualsiasi parte del territorio palestinese occupato allo scopo di espandere il colonialismo illegale dei coloni”.