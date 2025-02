Non è facile farsi un’idea di quante persone siano morte in Ucraina dal febbraio dal 2022. A settembre, il Wall Street Journal, citando fonti di intelligence, stimava 80mila soldati ucraini uccisi e 400mila feriti, mentre sul fronte russo si parlava di circa 200mila morti e altri 400mila feriti. Ma avere dati più precisi è, per ora, impossibile. Se questi numeri fossero corretti, fino a settembre 2024 il conflitto avrebbe causato un milione di morti e feriti.

E ad oggi? Quanti altri se ne sono aggiunti da settembre a febbraio? E quanti ne moriranno nelle prossime settimane o nei prossimi mesi? E soprattutto: per cosa? È questa la domanda più inquietante. L’altro ieri, dopo una telefonata con Vladimir Putin, Donald Trump lo ha detto senza mezzi termini: “Sono d’accordo con i russi, l’Ucraina non deve entrare nella NATO”. Dunque, dopo quasi tre anni di guerra e un numero incalcolabile di vite spezzate, Stati Uniti e Russia stanno finalmente iniziando a lavorare per un accordo: l’Ucraina non entrerà nella NATO e, forse, Mosca otterrà anche i territori dell’est ucraino. Proprio ciò che si sarebbe potuto decidere tre anni fa. O prima dell’invasione. O poco dopo. E così resta la domanda inquietante: per cosa sono morti o rimasti feriti oltre un milione di esseri umani? Ma, forse, potrebbe essere ancora più inquietante la risposta a questa domanda.