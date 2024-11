La Germania cambierà il Fiscal compact che ha imposto dodici anni fa all’Europa, soffocandola? La domanda rimbalza fra Bruxelles e Berlino, a Roma fanno finta di niente ma tutti sanno che il nostro futuro dipende dall’abbattimento del mostro che ci tiene incatenati mentre gi americani prosperano sul debito.

E così Friedrich Merz, il probabile prossimo cancelliere tedesco, convincerà la Germania ad abbandonare il suo feticismo fiscale? si chiede il Financial Times. Sulla carta, l’uomo ampiamente considerato il prossimo cancelliere della Germania è pienamente impegnato nel “freno al debito” che impone rigidi limiti ai prestiti governativi, e che ha causato il drammatico crollo della coalizione di governo, scrive Laura Pitel da Berlino. Ma, aggiunge, Friedrich Merz, leader dell’Unione Cristiano-Democratica di opposizione che è in cima ai sondaggi d’opinione in vista delle elezioni anticipate, potrebbe rapidamente trovare la camicia di forza fiscale troppo soffocante.

Con la Germania che affronta ferrovie in rovina e scuole in rovina, forze armate sotto equipaggiate e un’economia malata che rischia di essere ulteriormente colpita dai dazi statunitensi sotto Donald Trump, importanti leader aziendali ed economisti stanno avvertendo che la regola deve essere modificata per stimolare gli investimenti e aumentare la crescita.

La Germania ha bisogno di investire

“Dobbiamo investire grandi quantità rapidamente”, ha affermato Jens Südekum, professore di economia internazionale presso l’Università Heinrich Heine di Düsseldorf. “Ciò è impossibile con l’attuale freno al debito”. Senza una riforma della norma, ha affermato, “la Germania diventerà impossibile da governare”.

L’implosione del governo di Scholz ha suscitato nuove domande in patria e anche in Europa, dove la Germania ha a lungo svolto il ruolo di poliziotto fiscale, sulla saggezza del freno al debito.

I sostenitori affermano che garantisce stabilità economica e “dà l’esempio” ad altre nazioni. Ma i critici lo descrivono come un “feticcio” profondamente inutile, o addirittura una “minaccia alla democrazia”, ​​indicando studi che dimostrano che la mancanza di investimenti può alimentare l’ascesa dell’estremismo politico.

La CDU, che insieme alla CSU, il suo partito gemello bavarese, è sulla buona strada per arrivare prima alle imminenti elezioni tedesche, è sempre stata una fiera difensore dello schwarze Null, o “zero nero”, che rappresenta un bilancio in pareggio. La piattaforma del suo partito afferma che il freno al debito garantisce finanze sostenibili per “i nostri figli e nipoti”. Tuttavia, Merz non ha completamente escluso la possibilità di riformare il freno al debito. “In politica, nulla è mai completamente escluso”, ha detto quando gli è stato chiesto in merito alla radio pubblica.

Un vincolo in costituzione anche in Italia

Lo Schuldenbremse è stato sancito nella costituzione tedesca nel 2009 dall’allora cancelliera Angela Merkel, una politica della CDU, nel tentativo di imporre un indebitamento responsabile dopo che il debito pubblico è balzato dal 63% del PIL all’81% dopo la crisi finanziaria globale. La norma, che è stata imposta anche all’Italia e subita nel 2012 da un Berlusconi troppo debole per resistere, ha limitato il deficit strutturale del governo federale allo 0,35% del PIL, adeguato al ciclo economico. Il concetto è protetto dalla corte costituzionale tedesca, che l’anno scorso ha bocciato i piani di indebitamento del governo e ha creato un buco di bilancio di 60 miliardi di euro, innescando una crisi che la coalizione di Scholz non è stata in grado di superare.

Da allora, il clamore per la riforma è cresciuto più forte, persino tra i falchi fiscali come la banca centrale tedesca e l’influente lobby imprenditoriale del paese, la BDI.

Gli esperti non sono d’accordo su quanto esattamente la Germania dovrà prendere in prestito nel prossimo decennio per decarbonizzare la sua industria inquinante, investire nella difesa e aumentare gli aiuti militari all’Ucraina, soprattutto perché si prevede che l’assistenza degli Stati Uniti cesserà una volta che Trump avrà giurato in carica.

Il Consiglio degli esperti economici della Germania ha affermato che la norma attuale era “più rigida del necessario” e ha lanciato l’idea di modificare il limite del deficit strutturale dello 0,35 percento in modo che il governo possa prendere in prestito di più a seconda del rapporto debito/PIL complessivo di un dato anno.

Quest’anno il rapporto dovrebbe essere del 64 percento, con un deficit di bilancio dell’1,75 percento del PIL, ben al di sotto del limite UE del 3 percento. Tuttavia, modificare la costituzione richiederebbe una maggioranza di due terzi nel Bundestag. È molto probabile che Merz entri in una coalizione con i socialdemocratici o i Verdi, entrambi scettici sul freno al debito. Ma non è chiaro se sarebbe in grado di ottenere la supermaggioranza necessaria se l’estrema destra Alternativa per la Germania e l’estrema sinistra Alleanza Sahra Wagenknecht dovessero vincere più di un terzo dei seggi in parlamento

Un’elezione rapida può porre fine alla paralisi politica della Germania L’esito del dibattito avrà implicazioni di vasta portata oltre i confini della Germania. Arriva mentre Bruxelles spinge gli stati membri dell’UE a fare radicali cambiamenti politici e ad aumentare gli investimenti per risolvere la debole competitività economica del blocco rispetto ai rivali globali come gli Stati Uniti e la Cina. Con l’UE che parla in termini di centinaia di miliardi di investimenti aggiuntivi, potenzialmente attraverso un bilancio condiviso più ampio o un nuovo debito comune, i funzionari ammettono che tutto dipenderà dalla capacità della Germania, la più grande economia del blocco e il più grande contributore finanziario, di spendere di più. “È essenzialmente una decisione politica in Germania”, ha detto un funzionario. “E gli altri 26 [stati membri] la stanno aspettando tutti”.