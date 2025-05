L’aula del Senato ha approvato il disegno di legge per il riconoscimento, come sacrario militare, del relitto del sommergibile Scirè che fu assegnato alla flottiglia X Mas e affondato nel 1942 con 60 militari a bordo. Approvato alla Camera il 10 ottobre scorso, ora è legge.

Il testo, votato per alzata di mano, ha avuto tutti voti favorevoli mentre il relatore, il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, si è astenuto. Ma soprattutto il testo è stato approvato nella stessa versione di Montecitorio compresa l’espressione “morti per responsabilità dei regimi nazional-socialista e fascista”, in riferimento alle vittime dello Scirè. Un esito effetto della retromarcia della maggioranza – e in particolare di Fratelli d’Italia – che ha accettato il ripristino di quell’espressione, approvando gli emendamenti delle opposizioni su quella parte. Menia, che aveva difeso quella correzione, si è astenuto “coerentemente”, spiegando all’Ansa che “almeno da oggi lo Scirè è un sacrario, anche se un sacrario con lo stigma non si è mai visto“.

Al voto definitivo si è arrivati anche grazie alla mediazione della Lega, che ha permesso di superare le polemiche scoppiate in Aula tra centrodestra e opposizioni, suggerendo di prendersi un po’ tempo per trovare un’intesa. Alla fine è bastata la sospensione dell’Aula per mezz’ora e un confronto tra senatori di maggioranza, riuniti in una sala da cui si sono sentite anche urla e voci in dissenso.

Sommergibile Scirè, ripristinati i riferimenti alle responsabilità del nazi-fascismo

Pomo della discordia in Aula è stata la cancellazione del riferimento alle responsabilità del fascismo e del nazismo, per contestualizzare quanto successo al sommergibile. L’espressione “morti per responsabilità dei regimi nazional-socialista e fascista” era nel testo originario approvato alla Camera e poi sparito con un emendamento (della maggioranza) votato dalla commissione Esteri del Senato. Le opposizioni – in testa il Movimento 5 Stelle – hanno chiesto di ripristinare quell’espressione. “Nessuno mette in dubbio i sacrifici di quei marinai ma così come è posto, il testo è un inno al fascismo“, ha rimarcato Bruno Marton dei 5S. Per Dario Parrini del partito Democratico, “rimuovere la contestualizzazione storica da questo ddl ha squalificato il Senato facendone il fortino di un revisionismo storico” e ricordando che “la Decima Mas ha ucciso e torturato centinaia di partigiani e civili e Iunio Valerio Borghese, che dello Sciré è stato il comandante, è stato uno dei peggiori criminali di guerra”.

Contraria la maggioranza che ha accusato le opposizioni di essere “ossessionate dal fascismo”. Per Sergio Rastrelli di Fratelli d’Italia, “voi vedete il fascismo dappertutto”, anzi “avete una sorta di fasciopatia acuta, di fasciofobia irreversibile”. E Luigi Spagnolli del gruppo delle Autonomie gli ha ribattuto a tono: “Se mi parlano di fascio-fobia, io sono orgoglioso di essere fascio-fobico”. A difendere la bontà della correzione al testo è stato poi il capogruppo meloniano Lucio Malan, dicendo che l’intento non era “certo di nascondere le responsabilità” ma solo “ragioni di sobrietà”. Stessa posizione del relatore Menia, di FdI: “Non esiste alcun sacrario al mondo in cui si onorano i caduti e si fa pesare su di loro lo stigma di quel che è successo”.