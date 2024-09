La mappa del terrore, quali Paesi hanno la bomba atomica? Chi ne ha di più? Bentornati nell’incubo nucleare

All’orizzonte, per chi ancora non se ne fosse accorto, è tornato l’incubo della bomba atomica e della guerra nucleare. Solo qualche giorno fa, un canale russo ipotizzava il possibile scenario europeo the day after (“il giorno dopo”) un attacco atomico, e solo qualche ora fa Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia si riserva il diritto di utilizzare armi nucleari in caso di aggressione contro la Federazione Russa e la Bielorussia, ”anche nel caso in cui il nemico, utilizzando armi convenzionali, crei una minaccia critica alla nostra sovranità”. Insomma, questo è il mondo da incubo in cui viviamo. E per aumentare le nostre ansie, perché non osare un’occhiata alla mappa del terrore tracciata dal Corriere della Sera ? La mappa, insomma, dei Paesi che possiedono l’atomica.

Chi ha la bomba atomica? Chi ne ha di più?

Oggi, si legge, gli Stati in possesso di un arsenale atomico sono nove: Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele. Questi nove Paesi, si legge, hanno in totale 12.121 testate nucleari, di cui 9.585 potenzialmente pronte all’uso. Secondo il SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), 3.904 di questi ordini sono già schierati, e 2.100 sono in condizione di “elevata prontezza operativa”, ovvero già predisposti al lancio. Così, tanto per chiarire, se mai ce ne fosse ancora bisogno, in che razza di mondo vive.

La classifica della morte

Ma chi ha più bombe atomiche? I numeri variano a seconda delle fonti. Gli Stati Uniti ne avrebbero più di cinquemila, 5.044 per la precisione, di cui 1.770 dispiegate. La Russia ne possiede 5.580, di cui 1.710 già operativi, almeno secondo i dati citati dal Corriere . La Cina, si legge ancora, ne ha 500, la Francia 290 (di cui 280 schierate), il Regno Unito 225 (120 già in campo). Secondo l’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, le testate nucleari nel mondo sono poco più di 13.000, disposte principalmente tra America del Nord, Europa e Asia. I paesi che al momento dispongono di più testate nucleari sono gli Stati Uniti, con 5.550 testate, e la Russia, con 6.257 testate. In Europa, i Paesi che dispongono di testate nucleari proprie sono la Francia (290) e il Regno Unito (225). Chiudono il cerchio la Cina (350 testate), il Pakistan (165), l’India (160), Israele (90) e la Corea del Nord (45). Altre fonti invece parlano di 5.977 armi nucleari per la Russia e 5.428 per gli Stati Uniti. Insomma, bomba più o bomba meno, bentornati nell’incubo nucleare.