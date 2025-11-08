Il direttore del Tempo, Tommaso Cerno, si è confessato in una lunga e schietta intervista con il Corriere della Sera. Tra passato e presente, il giornalista friulano svela dettagli del suo primo approccio alla sessualità, quando aveva 11 anni. “La prima volta fu con un prete”, racconta, aggiungendo: “Non ho mai capito se se volevo o non volevo. Fu sicuramente una violenza, ma a 11 anni non ne sei consapevole. Però mi piacque, quindi non so cosa pensare di quel prete”.

Cerno, la battaglia contro il cancro e il punto di vista sul patriarcato

Cerno parla anche del suo rapporto con l'”ospite” indesiderato con cui convive, un cancro diagnosticato dieci anni fa. “Ce l’ho ancora, anche se sono stato operato 10 anni fa. È un ospite che ti porti dietro per sempre. Me ne sono accorto per caso, accompagnando un amico dall’endocrinologo: guardando il mio collo si insospettì, il tumore era già in metastasi”. Il direttore, dichiaratamente omossessuale, esprime anche il suo parere sul patriarcato, mostrando una posizione controcorrente: “Di patriarcato ce ne vorrebbe di più, perché stiamo smontando la famiglia patriarcale, che è giusto, al punto da non avere più punti di riferimento. Turetta è figlio di famiglie che non sanno più cosa fanno i loro figli. Se non lo sanno, vuol dire che non gliene ne importa”.