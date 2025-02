Trump continua a smantellare l’eredità di Joe Biden e nel suo mirino finiscono anche le cannucce. Tra gli ultimi ordini esecutivi che ha firmato in queste ore ce n’è uno per mettere fine a quelle di carta per tornare a quelle di plastica.

La decisione riguarda al momento solo gli uffici federali, ossia i dipartimenti e le agenzie governative, che non dovranno più acquistare e utilizzare cannucce di carta. Il suo staff è stato però incaricato di lavorare a una strategia a livello nazionale per porre fine all’uso.

Il tycoon ha giustificato così il ritorno alle cannucce di plastica: “Quelle di carta non funzionano. A volte si rompono, esplodono. Con qualcosa di caldo, non durano a lungo, questione di minuti, a volte di secondi, è una situazione ridicola, quindi torneremo a quelle in plastica”.

La decisione di passare alle carta era stata presa da Biden ed era una delle diverse misure ambientali adottate dalla scorsa amministrazione per ridurre il consumo di plastica monouso non biodegradabile.