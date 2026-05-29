Per due giorni saremo nelle mani di Donald Trump. Non solo noi italiani, tutto il mondo perchè dipende solo da lui se la guerra nel Golfo avrà termine. L’accordo è stato raggiunto tra Iran e Stati Uniti, ma serve il placet della Casa Bianca. Ora se fossimo al cospetto di un uomo che non cambia idea ogni momento, se non ogni minuto, potremmo esultare perchè finalmente i missili e le bombe smetteranno di piovere dal cielo. Ma dobbiamo fare i conti con lui che da quando è tornato ad essere il primo degli americani ha dimostrato di avere un carattere definiamolo con bontà mutevole.

Ecco perchè le due sponde dell’Atlantico sono in ansia. Pendono dalle sue labbra perchè lui ha preso quarantotto ore di tempo per ratificare quanto è stato deciso. Lo Stretto di Hormuz sarà di nuovo libero, non ci saranno Paesi favoriti e non; anche sull’uranio è stato trovato un punto d’incontro. Allora perchè il grande Trump non dice subito sì, di modo che i guai economici diventino soltanto un ricordo? Al riguardo bisognerebbe interrogare gli psicologi o addirittura gli psichiatri.

Lavoro troppo lungo e complicato. Allora proviamo nel nostro piccolo a darci una spiegazione. Ancora una volta, Trump vuol dimostrare di essere l’uomo più potente dell’universo intero. Solo lui ha queste capacità, nessun altro. Magari la sera, in questo breve lasso di tempo, si guarderà allo specchio la sera e si domanderà come la strega di Biancaneve: “chi è il più potente del reame?”

Altre spiegazioni non ce ne possono essere perchè il patto raggiunto da chi ha condotto i negoziati concede all’America quel che l’America aveva chiesto. Ora l’ha ottenuto: per quale ragione tergiversare o, meglio, temporeggiare? Adesso miliardi di persone non debbono perdere la pazienza, dovranno essere più bravi di Giobbe e aspettare mettendosi alla finestra e, magari per chi ci crede, rivolgersi alla Divina Provvidenza. Vogliamo per una volta essere più ottimisti di quel che già siamo aspettando il Verbo e l’ok di un uomo che vuole essere ancora una volta “il padrone del mondo” (almeno a parole).