C’è una cittadina, Kyle, in Canada, a circa 70 chilometri a nord di Swift Current, che è alle prese con un problema non da poco: nessuno si vuole candidare a sindaco alle prossime elezioni comunali di novembre. I funzionari comunali della cittadina, che conta 423 abitanti, spiegano che il sindaco George Williams, eletto nel novembre 2021, andrà in pensione quest’anno e, finora, nessun candidato si è fatto avanti per ricoprire la carica. E non è finita qui. Anche in Consiglio comunale, infatti, c’è un posto vacante che, a quanto pare, nessuno vuole occupare.

“È un po’ preoccupante”

Gordon Barnhart, ex presidente della Saskatchewan Urban Municipalities Association (SUMA), dice che, di tanto in tanto, può capitare che nessuno si faccia avanti per le nomine a consigliere o sindaco. “Non sono sicuro che sia comune, ma non è insolito”. In fondo, spiega, per le piccole comunità non è così facile trovare persone disposte e in grado di candidarsi a sindaco o consigliere.

Amber Dashney, responsabile amministrativo del Comune, racconta che finora nessuno si è ancora fatto vivo. “È un po’ preoccupante, ma sono fiduciosa che qualcuno si farà avanti, prima o poi”. Dashney poi aggiunge che, intanto, il consiglio eleggerà un vicesindaco che si occuperà di gestire la cittadina se nessun candidato si presenterà alle elezioni del 13 novembre. “C’è poco da fare”, conclude sconsolata, “continueremo a indire elezioni suppletive finché non troveremo un sindaco e anche un consigliere”.