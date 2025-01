“La Lega – dice la deputata Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera – è una forza di governo che non governa, ma prosegue la propria lunga e inarrestabile campagna elettorale: lo fa il loro capo Matteo Salvini, lo fanno le sue truppe”.

Le parole di Zanella

“In questi giorni – continua – è stata presentata la proposta di legge per vietare l’uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l’identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, insomma per vietare l’uso del velo alle donne islamiche”. Il riferimento è all’ultima proposta di legge presentata dal parlamentare della Lega Igor Iezzi. “Inoltre – aggiunge Zanella – è l’occasione per introdurre l’ennesimo nuovo e inutile reato, quello di ‘costrizione all’occultamento del volto’. Tutto ciò non ha nulla a che fare con le questioni delle libertà femminili, che richiederebbero ben altro approccio e visione: è solo la riproposizione di una fobia anti-islamica di cui non abbiamo bisogno”.