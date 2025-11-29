La deputata di Forza Italia, Marta Fascina, ha presentato una proposta di legge che mira ad abbassare a 13 anni l’età minima per imputare un minore di reato. Come spiega la stessa Fascina in una nota, “il dilagare dei reati contro la persona o il patrimonio commessi da soggetti infraquattordicenni, spesso sfruttati da diverse organizzazioni criminali, richiede un intervento di tipo strutturale”.

L’iniziativa legislativa intende “creare un argine per contrastare i fenomeni di delinquenza minorile, ormai sempre più numerosi. Una proposta di assoluto buon senso, che affronta in maniera sistematica una vera e propria emergenza sociale”. La deputata sottolinea come si tratti di una misura che “raccoglie le istanze provenienti dal mondo della giustizia penale, consentendo di allineare il nostro ordinamento a quello di molti altri Stati occidentali. Ferma restando la necessità di un più ampio intervento sul sistema della giustizia penale minorile, l’abbassamento dell’impunibilità a 13 anni rappresenta una misura efficace per porre un freno alla diffusione dei reati minorili”.

Fascina precisa che la proposta “prevede comunque il rispetto del principio fondamentale della verifica della capacità di intendere e di volere, che dev’essere condotta caso per caso”. Ribadisce infine che “è ormai imprescindibile affrontare il fenomeno dei reati commessi in età sempre più giovane, un tema che da anni è al centro del dibattito e che ora richiede risposte concrete”, auspicando che “sulla proposta di legge si registri la più ampia convergenza di tutte le forze politiche, con l’obiettivo di colmare un vuoto di tutela sia per le vittime che per i stessi minori coinvolti”.