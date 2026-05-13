Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: dai controlli sui possibili casi di hantavirus in Italia all’incontro in Cina tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Xi Jinping. “Virus, controlli e nuovi contagi”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Iran, minaccia nucleare. Xi-Trump, prova di forza”, titola invece La Stampa. “Meloni scopre il Sud per salvarsi alle urne”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“La minaccia nucleare dell’Iran” (La Repubblica).

Virus, controlli e nuovi contagi (Il Corriere della Sera).

“Se Taiwan diventa merce di scambio”, di Guido Santevecchi: “Chi tra Xi Jinping e Donald Trump arriva in vantaggio al vertice di Pechino? Si è detto che il prolungamento del conflitto iraniano rafforza la posizione cinese, perché ha distratto il presidente americano dal dossier asiatico, con spostamento di imponenti equipaggiamenti militari da basi in Sud Corea, per esempio. Xi può essersi ulteriormente convinto che «l’America è in declino e l’Oriente (il suo Oriente) è in ascesa». Però, non è detto che il suo grande ego suggerisca al presidente americano la stessa considerazione. Trump è capace di sorprendere, l’imprevedibilità è la sua grande forza e anche la sua debolezza”.

“Iran, minaccia nucleare. Xi-Trump, prova di forza” (La Stampa).

“La Ue a Meta: paghi per i contenuti” (Il Sole 24 Ore).

“Il caos derby si poteva evitare” (Il Messaggero).

“Trump-Xi, il dialogo che serve al mondo”, di Romano Prodi: “Oggi Trump arriva a Pechino per un incontro sempre programmato e sempre rinviato, ma sempre più necessario. In un mondo in cui le tensioni ogni giorno aumentano, il dialogo fra i due paesi più potenti del globo è di per se stesso un fatto positivo, anche se non si tratta del momento migliore per dialogare. Nessuno dei temi che presumibilmente saranno sul tavolo è infatti pronto per essere affrontato e risolto nel vertice di Pechino, ma forse questa è una ragione in più perché un dialogo che sarà difficile e lungo, abbia finalmente inizio”.

“Conte lo sfascia conti” (Il Giornale).

“Finale di partito” (Il Manifesto).

“Meloni scopre il Sud per salvarsi alle urne” (Il Fatto Quotidiano).

“L’onorevole Sempio”, di Marco Travaglio: “Facciamo finta che Andrea Sempio sia un parlamentare, cosa piuttosto improbabile visto che è incensurato. E immaginiamo cosa direbbero politici e media “garantisti” dell’indagine a suo carico per l’omicidio di Chiara Poggi. Con tutte le intercettazioni e i verbali che escono a getto continuo, insorgerebbero come un sol uomo…”.

“Centri a scadere” (Avvenire).

“Vogliono abolire la polizia” (Libero).

“Le pulsioni primordiali del campo largo”, di Mario Sechi: “Non ha un programma elettorale, ma il Campo Largo è già un gran casino. Stanno emergendo tutte le pulsioni primordiali delle sinistre, le tentazioni peggiori, gli antichi vizi. In pochi giorni hanno sfornato: 1. Introduzione della tassa patrimoniale, un ottimo incoraggiamento agli investimenti e allo sviluppo nel Paese; 2. Il prode Zan ha messo le mani avanti dicendo che vanno introdotti i matrimoni tra omosessuali, aprendo un conflitto con la Chiesa, il mondo e i valori che rappresenta…”.

“Marina fa piangere il Pd” (La Verità).

“Affati e Big Tech, la Cina di Trump. Un viaggio per dimenticare l’Iran” (Domani).