Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: l’approvazione alla Camera del testo della nuova legge elettorale, che ora dovrà passare al Senato; le condanne relative al crollo del ponte Morandi a Genova; Il richiamo di Sergio Mattarella al ministro della Giustizia Carlo Nordio per la grazia al gioielliere Mario Roggero. “Mattarella ferma Nordio”, è l’apertura di Repubblica. “Clemenza senile”, titola invece il Fatto Quotidiano. “È già partita la ola per liberare il gioielliere”, è la prima pagina di Libero.

La rassegna stampa di oggi:

“Mattarella ferma Nordio” (La Repubblica).

“Mattarella, richiamo a Nordio” (Il Corriere della Sera).

“I rischi e i costi per il Paese”, di Francesco Verderami: “Si apre la stagione più complicata per Giorgia Meloni. La sua premiership, che per quattro anni è stata la cifra del governo di centrodestra, sarà messa alla prova nella fase cruciale che prelude alle elezioni del 2027. L’immagine di una coalizione su cui la leader di Fratelli d’Italia aveva un primato indiscusso, svanisce per effetto delle dinamiche disgregative che si manifestano nelle azioni dei partiti alleati. Minati al loro interno tanto da essersi ormai sdoppiati in due Forza Italia e due Leghe”.

“Mattarella, stop a Nordio” (La Stampa).

“Zes 2.0 per investire 60 miliardi al Sud” (Il Sole 24 Ore).

“Richiamo di Mattarella a Nordio” (Il Messaggero).

“La difesa degli equilibri tra poteri”, di Paolo Pombeni: “In questo scenario politico in cui sembra che una parte non piccola né insignificante della classe politica abbia perso la conoscenza di come funzionano le regole costituzionali (vedi le interpretazioni fantasiose su caduta del governo ed elezioni anticipate alla bersagliera) colpisce si sia arrivati a mettere in discussione una chiarissima prerogativa che spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica come è il potere di grazia”.

“Vivo in una follia ma sento l’affetto. Sulla grazie il monito del Colle” (Il Giornale).

“Disgrazia” (Il Manifesto).

“Clemenza senile” (Il Fatto Quotidiano).

“L’egemonia dei coglioni”, di Marco Travaglio: “Leggo nei giornali che viene dato in forse nella prossima stagione Rai il mio ‘Lupus in fabula’, la trasmissione del mattino di RaiRadio1. Vorrei chiarire che non ci sarà, mi è stato comunicato un mese fa dal direttore. Sabbenedica”. È la replica beffarda di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia…”.

“La Libia a processo” (Avvenire).

“È già partita la ola per liberare il gioielliere” (Libero).

“Tutte le falsità sulla riforma”, di Nicolò Zanon: “Il nuovo sistema non vìola le prerogative del capo dello Stato riguardo alla nomina del presidente del Consiglio: il vincolo, in realtà, vale per la coalizione che si assume la responsabilità della scelta Anche il Pd nelle primarie vedeva il mezzo per scegliere non solo il segretario ma pure il premier. Secondo molti esponenti della sinistra, politici e costituzionalisti, la legge elettorale in via di approvazione sarebbe fonte di inenarrabili sventure e gravissime violazioni costituzionali”.

“Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero” (La Verità).

“Via libera al Melonellum zoppo. La premier sogna i pieni poteri” (Domani).