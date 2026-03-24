La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla vittoria del No, con la riforma della Giustizia ideata dal governo bocciata dal 53,7% dei partecipanti al voto. La premier Meloni incassa la sconfitta e dice: “Rispettiamo il risultato e andiamo avanti”. “Referendum, in 14 milioni bocciano Meloni e Nordio”, è l’apertura di Repubblica. “Il No gela Meloni”, titola La Stampa. “La Repubblica dei giudici”, titola invece La Verità.

La rassegna stampa di oggi:

“Referendum, in 14 milioni bocciano Meloni e Nordio” (La Repubblica).

“Referendum, l’onda del no” (Il Corriere della Sera).

“I segnali del voto”, di Massimo Franco: “Il numero più significativo è il 58,9 per cento dei votanti: ben oltre un quorum peraltro non necessario. Segnala un rilancio della democrazia diretta che si temeva sarebbe stata umiliata dall’astensionismo. E sottolinea una partecipazione massiccia che legittima la vittoria del No alla riforma sulla giustizia, e la sconfitta del Sì proposto dal governo. Ha votato l’Italia, la nazione, non una minoranza”.

“Il No gela Meloni” (La Stampa).

“Venti di pace in Iran, sprint delle Borse. Cadono petrolio, oro e rendimenti bond” (Il Sole 24 Ore).

“Referendum, vittoria netta del No” (Il Messaggero).

“Il valore del giudizio del popolo”, di Roberto Napoletano: “Il successo di partecipazione al referendum sulla giustizia è un dato estremamente positivo. Ogni volta che la democrazia respira a pieni polmoni è sempre qualcosa di prezioso perché misura il tasso di vitalità e di dinamismo di una società. Il popolo si è espresso e il suo verdetto viene prima di tutto. Merita rispetto in senso assoluto e, ancora di più, lo merita quando sono i giovani ad esprimersi come è avvenuto domenica e lunedì. Questo tipo di riforma della giustizia proposto non è piaciuto ed è stato bocciato dagli elettori. L’indipendenza dell’azione inquirente e giudicante e l’equilibrio generale dei poteri sono valori fondanti che esigono un comune sentire”.

“Così proprio no” (Il Giornale).

“Adesso sì” (Il Manifesto).

“L’ingiustizia è uguale per tutti” (Libero).

“L’Italia s’è desta” (Il Fatto Quotidiano).

“La Provvidenza laica”, di Marco Travaglio: “In attesa che i pm e i giudici rimasti uniti comincino a liberare stupratori, pedofili, spacciatori, abigeatari e a strappare bambini all’affetto dei loro cari, possiamo sommessamente affermare che in Italia c’è e resiste una maggioranza silenziosa costituzionale. Non coincide con i partiti e non è contenibile nei confini della destra, del centro, della sinistra…”.

“Molti più no che sì” (Avvenire).

“La Repubblica dei giudici” (La Verità).

“Un miracolo italiano” (Domani).