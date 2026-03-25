La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alle dimissioni del sottosegretario alla giustizia Delmastro e della capo di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi, a seguito della vittoria del No al referendum. “Governo, slavina referendum”, titola La Stampa. “Terremoto nel governo”, è l’apertura di Repubblica. “La motosega di Giorgia”, è invece la prima pagina di Libero.

La rassegna stampa di oggi:

“Terremoto nel governo” (La Repubblica).

“Lo scossone nel governo” (Il Corriere della Sera).

“Il consenso e i passi falsi”, di Aldo Cazzullo: “I governi perdono i referendum. Lo perse De Gaulle nel 1969, un anno dopo aver stravinto le legislative, con un milione di francesi che sfilavano sugli Champs-Élysées sottobraccio ad André Malraux per protestare contro il Maggio ’68. Lo perse nel 1988 Pinochet, che con l’opposizione non era tenero. Lo straperse com’è noto Renzi, ma già la riforma costituzionale di Berlusconi era stata bocciata nettamente”.

“Governo, slavina referendum” (La Stampa).

“Finanza, arrivano le nuove regole” (Il Sole 24 Ore).

“Giustizia, scossa nel governo” (Il Messaggero).

“Interesse dell’Italia e spirito nuovo”, di Mario Ajello: “Le doppie dimissioni di Delmastro e di Bartolozzi sono un atto di responsabilità dovuto. Resta la mina Santanchè piazzata sulla strada dell’esecutivo. Ciò che serve al governo, in questa situazione complicata che lo riguarda, è la ripartenza con un nuovo spirito nell’interesse dell’Italia. Lo stesso che è richiesto a tutti gli altri attori politici, sia alle forze di maggioranza sia a quelle dell’opposizione. Una parte della quale si mostra disponibile a un dialogo che non potrà che fare bene, se diventa effettivo”.

“Rivoluzione Giorgia” (Il Giornale).

“Strage di Stato” (Il Manifesto).

“Fuori i primi 3” (Il Fatto Quotidiano).

“Cervelli in fuga”, di Marco Travaglio: “Primi effetti collaterali del trionfo del No. Il sottosegretario Delmastro lascia non solo la Bisteccheria d’Italia e la figlia del prestanome dei Senese, ma anche il governo e la politica, per presentare la prossima edizione di Delmasterchef. Giusi Bartolozzi, l’altra capra espiatoria, sfugge d’un pelo al plotone di esecuzione e, come promesso, scappa all’estero…”.

“Effetto a cascata” (Avvenire).

“La motosega di Giorgia” (Libero).

“Procure agitate, ora Mattarella riporti la calma”, di Mario Sechi: “Che cosa è successo nel voto del referendum? Provo a riassumere lo scenario, quali saranno le prossime scelte dei leader, i punti forti e deboli. È iniziata la caccia ai magistrati e agli avvocati che hanno votato Sì, c’è una nota allarmata dell’Unione Camere Penali, l’assalto polemico su Lisa Imparato, procuratrice di Santa Maria Capua Vetere, è solo la punta dell’iceberg, il clima è surriscaldato. Penso sia urgente un intervento pacificatore del Presidente Sergio Mattarella, la magistratura non può tollerare un simile avvitamento…”.

“La meloni fa piazza pulita” (La Verità).

“Le grandi purghe di Meloni: Via Santanchè e Delmastro” (Domani).