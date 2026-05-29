Sondo due le principali notizie di oggi in apertura sui quotidiani: la trattativa fra Iran e Stati Uniti, che sembrerebbe essere arrivata a un accordo, e la lettera del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, che ha suggerito di utilizzare i fondi di coesione per affrontare le conseguenze economiche della crisi energetica. Spazio anche al crollo di Jannik Sinner, colpito da un malore al Roland Garros e sconfitto da Francisco Cerundolo dopo essere stato a un passo dalla vittoria. “Fondi per l’energia, ecco il piano europeo. No alle Regioni Ue”, è la prima pagina del Corriere della Sera. “Aiuti per l’energia, l’offerta Ue”, titola invece La Stampa. “Avevano scherzato: taglia al riarmo e no a Zelensky”, è l’apertura del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Fondi Ue per l’energia. Le Regioni: sono nostri” (La Repubblica).

“Fondi per l’energia, ecco il piano europeo. No alle Regioni Ue” (Il Corriere della Sera).

“Le divisioni dietro alle assenze”, di Antonio Polito: “Nessuno dei pur due aspiranti alla carica di candidato-premier del Campo largo, né Schlein né Conte, è andato all’Assemblea di Confindustria. Perché? Disinteresse o distanza? Ce l’hanno con gli imprenditori o non li considerano un interlocutore utile per quando saranno al governo? Nessuno dei due, né Schlein né Conte, è mai andato a Kiev in questi quattro anni e tre mesi di guerra, succeduti all’invasione russa. Perché?”.

“Aiuti per l’energia, l’offerta Ue” (La Stampa).

“Il Pil americano cresce meno delle attese. Corre l’export italiano negli Usa: +12,1%” (Il Sole 24 Ore).

“Crollo Sinner” (Il Messaggero).

“Gli italiani e i migranti due regimi morali”, di Luca Ricolfi: “Se la memoria non mi inganna, non era mai successo in Italia che un sondaggio d’opinione rivelasse una ostilità nei confronti degli stranieri come quella registrata dalla recente rilevazione di Mannheimer per la trasmissione Piazzapulita. Che la proposta di togliere la cittadinanza (o il permesso di residenza) agli stranieri che commettono gravi reati raccolga il 59% dei consensi, e solo il 27% degli italiani sia contrario, a molti è parso stupefacente (e preoccupante). Ma ancora più scalpore ha suscitato il fatto che, anche fra gli elettori di sinistra, i favorevoli alla proposta (formulata da Salvini!) fossero tantissimi: più di metà dei Cinque Stelle, oltre un quarto dei simpatizzanti del Pd”.

“La pace nelle mani di Trump” (Il Giornale).

“Pianeta Libano” (Il Manifesto).

“Avevano scherzato: taglia al riarmo e no a Zelensky” (Il Fatto Quotidiao).

“Calendimaggio”, di Marco Travaglio: “Abbandoniamo per un giorno la politica e, armati di microscopio elettronico, ci occupiamo di nanoparticelle: Carlo Calenda da Lilliput, emblema della coerenza e della serietà, è impegnatissimo a fare autocritica per aver sostenuto il forzista Ciccio Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria col 65,68%. Questo clone di Cetto La Qualunque…”.

“Destino: Ignoto” (Avvenire).

“I compagni preparano un siluro per la Schlein” (Libero).

“Gli scout cattolini avranno capi gay” (La Verità).

“C’è l’accordo tra Stati Uniti e Iran. Ma Trump lascia il mondo in bilico” (Domani).