“Aad Atreju – ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni – ha chiesto cuori puri e passi audaci. Ma il cuore puro lo ha verso le banche, verso Musk, verso i fondi di investimento ai quali sta offrendo pezzi dei nostri gioielli come Poste ed Eni. Il passo audace lo riserva agli italiani con stipendi indegni o ai pensionati? Il suo cuore puro è servilismo per i potenti. Il passo audace è protervia per chi è in difficoltà”.

Le parole di Giuseppe Conte

E poi, replicando alle parole della premier che per rispondere alle critiche sui possibili aumenti agli stipendi dei ministri non parlamentari aveva citato i soldi dati dal Movimento a Beppe Grillo (“Eviterei di farmi dare lezioni particolarmente dai colleghi del Movimento 5 Stelle perché è possibile che questa norma non vada bene ma detto da quelli che hanno speso soldi degli italiani per dare 300 mila euro delgi italiani a Beppe Grillo anche no”), Giuseppe Conte ha risposto così: “Avete provato a raddoppiare i finanziamenti ai partiti ed eravate in buona compagnia. Il vostro obiettivo non è combattere le disuguaglianze, ma combattere nel Consiglio dei ministri per ministri e sottosegretari. È una vergogna la proposta di 7 mila euro in più al mese. Sono 5 volte lo stipendio di un’insegnante. Ma come vi permettete? E dice a noi che non accetta lezioni dal M5s? Noi da anni restituiamo cento milioni alla collettività, tagliandoci gli stipendi”.