“Da più di 30 anni, qui a Milano è conosciuto. Fa veramente ridere, se posso vado a vederlo, i suoi spettacoli a teatro sono sempre esauriti… E non ha mai chiesto a me o ad altri favori”. Lo spiega, in un colloquio con il Corriere della Sera, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando del caso di Andrea Pucci.

Il comico, che ha deciso di rinunciare a Sanremo dopo le tante critiche “preventive, non successive che ci possono stare, ma prima ancora che si sia esibito…”, secondo La Russa ha il solo torto “di piacere alla gente. In modo leggero, certo, un po’ come si fa nei cabaret, ironizzando su luoghi comuni, su tutti, ma quasi mai politico, o cattivo. Fa morire dal ridere, parla come parla la gente a cena, di cose comuni, quelle che riguardano la vita di tutti noi. Quelle su cui tutti ci facciamo una sghignazzata. Senza ferocia, senza dover scandalizzare”.

Il presidente del Senato, dopo aver espresso la sua solidarietà al comico, ha invitato “ufficialmente la Rai a chiedere ad Andrea Pucci di cambiare idea e a chiedergli di ritornare sui suoi passi”.

“Non vogliono Pucci – prosegue -. Non vogliono Laura Pausini. Non vogliono Beatrice Venezi. Non vogliono Passaggio al Bosco alla Fiera del libro. Non vogliono esponenti di destra (es. Capezzone) nelle Università. Non vogliono far esprimere esponenti di destra alle convention di destra (Roccella). Non vogliono governi di destra eletti democraticamente. Non vogliono… L’elenco sarebbe lungo, ma in sintesi non vogliono chiunque non la pensi come loro. La sinistra è profondamente intollerante e totalitaria”.

“Gli insulti alla Schlein? Se tutti quelli che hanno preso in giro la Meloni scomparissero, avremmo due terzi di vignettisti sedicenti comici in meno, suvvia! Quella di attaccare i politici non è la sua cifra, sono cose social, da Tik tok le battute così, più che da tv, e comunque almeno l’80% dei suoi contenuti non è politico”.