Mosca torna a colpire il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Per la terza volta in poche settimane, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha attaccato duramente il capo dello Stato italiano. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, Zakharova ha dichiarato: “Le affermazioni del presidente italiano Sergio Mattarella secondo cui la Russia minaccia l’Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità”. Questo nuovo scontro è emerso dopo le recenti dichiarazioni di Mattarella in Giappone.

Il discorso di Mattarella a Hiroshima

Il riferimento di Zakharova è alle parole di Mattarella durante un incontro a Hiroshima l’8 marzo scorso, con gli “hibakusha”, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici della Seconda guerra mondiale. In quel discorso, Mattarella ha denunciato la crescente minaccia nucleare da parte della Russia. Il presidente italiano ha dichiarato che Mosca ha reso accettabile ciò che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile: la minaccia di impiegare armi nucleari ai confini dell’Unione Europea. Mattarella ha affermato: “Mosca si è fatta promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa nucleare, a cui si aggiungono il blocco dei lavori del Trattato di non proliferazione, instillando l’inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale”.

La condanna delle minacce nucleari

Il presidente della Repubblica ha poi sottolineato che le minacce nucleari stanno aumentando. Ha aggiunto che lo sviluppo degli arsenali nucleari sembra essere giustificato solo dall’aggressione e dalla dominazione, non dalla difesa. Inoltre, Mattarella ha fatto notare che “il tabù nucleare viene eroso, pubblicizzando l’esistenza di armamenti atomici di cui si sottolinea la portata limitata, controllabile, circoscritta a singoli teatri di operazioni, e dunque implicitamente suggerendo la loro accettabilità nell’ambito di guerre che si pretenderebbero locali”. In un momento così critico, Mattarella ha ribadito che “l’Italia condanna fermamente” ogni tentativo di riproporre l’opzione nucleare, considerandolo “di per sé un delitto contro l’umanità”.