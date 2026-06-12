È il più giovane al mondo ad aver dimostrato una memoria autobiografica eccezionale, capace di richiamare con precisione la data di ogni evento della propria vita: ha 15 anni, è siciliano, e il suo caso è stato descritto sulla rivista Cortex da Valerio Santangelo dell’Università di Perugia e da Patrizia Campolongo della Sapienza Università di Roma.

Cosa si sa del 15enne

Secondo gli studiosi, si tratta di un caso unico nella sua fascia d’età. Come spiega Santangelo all’ANSA, “Si tratta dell’individuo più giovane al mondo individuato con ipertimesia, o ipermemoria autobiogafica”. Il ricercatore sottolinea inoltre che “è il primo caso documentato in questa fascia d’età. Prima esistevano solo segnalazioni aneddotiche di esordio adolescenziale dell’ipermemoria, ma non una dimostrazione oggettiva in età precoce”.

Il ragazzo, oggi quindicenne, era stato preso in esame già due anni fa, quando aveva 13 anni. “Il giovane – prosegue il ricercatore – è un ragazzo siciliano che adesso ha 15 anni e che abbiamo conosciuto e testato due anni fa, quando aveva 13 anni”.

La scoperta è partita dalla segnalazione della madre, che ha portato i ricercatori ad approfondire le sue capacità mnemoniche. Sottoposto a una serie di test, il ragazzo ha mostrato di poter recuperare con estrema precisione ricordi autobiografici di tre tipologie: eventi legati ai propri interessi, episodi scolastici e fotografie di vacanze o viaggi. In tutti i casi, gli studiosi hanno potuto verificare non solo la coerenza dei ricordi, ma anche la data esatta e i dettagli degli avvenimenti.