Più che un’elezione, a Malvicino è stato un plebiscito. Nel piccolo comune in provincia di Alessandria, la vicesindaca uscente Cristina Manfrinetti ha conquistato la carica di sindaca ottenendo il 100% dei voti validi.

Degli 83 elettori iscritti alle liste, si sono recati alle urne in 63, ossia la quasi la totalità dei 69 residenti effettivi. Ben 62 hanno espresso la preferenza per Manfrinetti, avvocata 43enne; l’unica scheda non a suo favore è stata annullata.

Le elezioni arrivavano dopo la scomparsa dell’ex sindaco Francesco Nicolotti. Nonostante il numero esiguo di abitanti, i candidati in corsa erano sei, con cinque tra questi provenienti da diverse regioni italiane. L’unica del territorio era proprio Manfrinetti, originaria della vicina Acqui Terme e alla guida di una lista composta da residenti locali.