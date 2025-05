Londra apre il fronte, Bruxelles alza la voce, Washington mostra segni di “frustrazione”. L’Occidente stringe la morsa diplomatica intorno al governo di Benyamin Netanyahu con un’escalation che scuote gli equilibri. Il primo a certificare lo strappo è il premier Keir Starmer: prima rilanciando la condanna firmata con Francia e Canada contro la guerra a Gaza bollata come “del tutto sproporzionata”, poi congelando i negoziati per un accordo di libero scambio post-Brexit con Israele e annunciando sanzioni mirate alle frange più radicali dei coloni in Cisgiordania, accusati di violenze sistematiche contro i palestinesi.

A Bruxelles intanto, una “forte maggioranza” di Paesi Ue si è detta a favore a rimettere mano al trattato siglato con Israele venticinque anni fa. Non senza malumori, con l’Italia e la Germania che si sono smarcate.

“Non possiamo permettere che la popolazione di Gaza muoia di fame”, ha scandito Starmer alla Camera dei comuni, definendo “assolutamente inadeguato” l’annuncio israeliano sull’apertura limitata dei corridoi umanitari. Poi lo stop all’intesa commerciale e, accanto, le sanzioni rivolte tra gli altri a Zohar Sabah, Harel David Libi e Daniella Weiss, leader di spicco del movimento dei coloni. La risposta del governo israeliano è stata immediata: nella visione del ministero degli Esteri, Londra è mossa da “un’ossessione antisraeliana” e da “calcoli politici interni”. “Se il il governo britannico è disposto a danneggiare la propria economia, è una sua decisione”, ha tagliato corto lo stesso ministero, ricordando inoltre che “il mandato britannico” sul protettorato d’Israele “è terminato esattamente 77 anni fa” e “le pressioni esterne non devieranno” lo Stato ebraico “dalla sua strada”.

A Londra, il ministero degli Esteri David Lammy non ha comunque fatto retromarcia. E, prima di convocare l’ambasciatrice israeliana Tzipi Hotovely, ha lanciato un messaggio diretto a Netanyahu, definendo senza mezzi termini “abominevole” la situazione a Gaza e puntando il dito contro il blocco degli aiuti in corso da undici settimane. Proseguendo su questa linea, ha avvertito il responsabile del Foreign Office, Israele rischia “un crescente isolamento da parte dei suoi alleati”. “Il mondo sta osservando” e “la storia giudicherà”, è stato il duro monito finale.

Una “linea invalicabile”, quella sul rispetto dei diritti umani, tracciata anche dall’Europa continentale. I Paesi Bassi, storico partner di Israele, hanno chiamato a raccolta gli altri governi e l’esecutivo Ue per valutare l’attivazione dell’articolo 2 dell’accordo di associazione – che vincola i rapporti bilaterali al rispetto dei diritti umani e dei principi democratici – in reazione al blocco degli aiuti a Gaza. Una proposta sposata nel complesso da 17 Paesi, guidati – oltre che dall’Olanda – da Spagna, Francia, Irlanda e Slovenia.

Un’operazione delicata, un “esercizio”, nella definizione di Kaja Kallas, la rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che non punta a sospendere il trattato siglato nel 2000 ma propone di congelarne il piano d’azione, bloccando di fatto l’avanzamento della cooperazione. Un segnale forte anche sul piano economico: l’accordo è alla base di una relazione commerciale da oltre 46 miliardi di euro.

“La situazione è catastrofica”, è stato il monito di Kallas, che già nelle prime ore della giornata di ieri aveva definito gli “aiuti autorizzati finora da Israele” come “una goccia nell’oceano”. Una denuncia accompagnata dalla decisione – annunciata dalla commissaria Ue per il Mediterraneo, Dubravka Suica – di accelerare con l’allocazione dei fondi previsti nel pacchetto Ue da 1,6 miliardi di euro per sostenere l’Autorità nazionale palestinese fino al 2027, destinando da subito 82 milioni all’Unrwa per sostenere “istruzione e sanità” nella Striscia e in Cisgiordania.

La parola finale sulla revisione del trattato spetta comunque alla Commissione europea di Ursula von der Leyen, che finora ha mantenuto una linea prudente su Israele.

Italia e Germania contrari alla sospensione del trattato con Israele

A schierarsi contro alla volontà di “congelare” l’accordo tra Israele e Ue sono stati dieci Paesi, tra cui l’Italia e la Germania e le tradizionalmente contrarie Austria, Ungheria e Repubblica ceca.

La decisione italiana è stata criticata dalle opposizioni. il Movimento 5 Stelle, in una nota scritta dalla delegazione al Parlamento europeo ha dichiarato: “Per il governo italiano a Gaza evidentemente va tutto bene. È gravissimo che il governo Meloni chiuda gli occhi sul genocidio in corso in Medio Oriente e si isoli dal resto dei Paesi europei che, finalmente, dopo mesi di attacchi deliberati alla popolazione civile, alle strutture sanitarie e agli organi di informazione fanno un primo piccolo passo in avanti nella giusta direzione. Questo governo dimostra ancora una volta di essere disumano e dalla parte sbagliata della storia”.