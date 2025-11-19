“Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell’attacco e quel che fa male è l’impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente”. Lo afferma, in un colloquio con il Corriere della Sera, Francesco Saverio Garofani, consigliere del presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa.

Mattarella lo ha rassicurato subito

Mattarella, riferisce Garofani, lo ha rassicurato subito. “È stato affettuosissimo, mi ha detto ‘stai sereno, non te la prendere'”. Garofani si dice convinto di “aver dimostrato con i fatti l’assoluto rispetto per le istituzioni, in tutti i ruoli che ho ricoperto”.

E spiega: “Era una chiacchierata in libertà tra amici”. Il consigliere è convinto di “non aver mai fatto dichiarazioni fuori posto, mai esibizioni di protagonismo”.

Rivela di aver “letto e riletto Belpietro, senza capire in cosa consisterebbe il complotto”. Assicura che la sua “bussola” è la lealtà.

“Da quando il presidente mi ha fatto l’onore di chiamarmi a collaborare con lui, sono stato sempre convintamente al suo servizio, al servizio dell’istituzione”.

Alla domanda su una eventuale tessera di partito risponde: “Non faccio politica dal 2018, non sono più iscritto da quando sono uscito dal Parlamento”.