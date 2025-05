La sindaca di Merano Katharina Zeller ha detto in conferenza stampa che la sua reazione durante la cerimonia d’insediamento “non era assolutamente rivolta contro la fascia tricolore, ma in risposta al comportamento di Dal Medico”.

“È stata una reazione istintiva, fraintesa da molti, e me ne scuso. Il nostro progetto vuole unire, non dividere i gruppi linguistici, e lo dimostreremo con i fatti”, ha aggiunto. Zeller ha spiegato di aver scelto, come da tradizione, di indossare la collana con il medaglione, simbolo del Comune e dell’unità tra gruppi linguistici. “Dal Medico, nonostante le mie ripetute richieste di consegnarmi la fascia nelle mani, ha insistito con un tono autoritario, dicendomi: ‘Tu adesso devi fare questo’. Non ho accettato quel modo di imporsi”. L’ex sindaco, secondo Zeller, “conosce bene le sensibilità locali e ha volutamente provocato, alimentando divisioni che tutti vorremmo superare. Forse avrei dovuto lasciar correre, ma mi sono sentita messa all’angolo e costretta a reagire”.