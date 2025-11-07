“Quando una persona sciopera rinuncia al proprio stipendio, non è gratis. Queste persone dovrebbero avere rispetto e dovrebbero ascoltare, perché quelli che sciopereranno sono quelli che pagano le tasse e che pagano anche i loro stipendi”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al Tg3, replica alle critiche della premier Giorgia Meloni e del vicepremier Matteo Salvini in merito allo sciopero generale proclamato per venerdì 12 dicembre. Meloni, con tono ironico, aveva scritto sui social: “Nuovo sciopero generale della Cgil contro il Governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?”, aggiungendo una faccina perplessa come commento sarcastico alla scelta del venerdì. Un riferimento che richiama quanto la stessa premier aveva detto a ottobre, in occasione dello sciopero per Gaza: “Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”. Sulla stessa linea, Salvini aveva commentato su X: “La Cgil annuncia sciopero generale il 12 dicembre. E chissà come mai, proprio di venerdì… Invitiamo Landini, per una volta, a rinunciare al weekend lungo e organizzare lo sciopero in un altro giorno della settimana”.

Landini, intervenendo all’assemblea dei delegati della Cgil a Firenze, ha replicato: “Se vogliono, hanno la possibilità anche che lo sciopero non ci sia: cambino loro la manovra”. E ha aggiunto: “Dovrebbero essere anche un po’ umili. Non proclamiamo scioperi perché qualcuno ci è antipatico, ma per cambiare la vita delle persone che lavorano”. Infine, ha ribadito: “Chi sciopera rinuncia al salario, e chi lo fa, spesso, è povero pur lavorando”.