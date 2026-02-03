Appello di Mattarella: ”Tregua durante i Giochi”. Il presidente della Repubblica a Milano, lunedì sera, ha ufficialmente aperto la sessione del CIO e lanciato il monito così come aveva fatto domenica all’Angelus Papa Leone.

Nella sontuosa cornice del teatro alla Scala ha detto: ”Chiediamo con ostinata determinazione che la tregua olimpica venga ovunque rispettata e la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi”.

Il capo dello Stato è arrivato a Milano per partecipare a una doppia presentazione pomeridiana dei Giochi Olimpici invernali: prima a Palazzo Marino (sede del Comune) poi nel tempio scaligero dopo aver visitato in mattinata i feriti della tragedia di Crans Montana all’ospedale Niguarda.

Mattarella ha sottolineato che “lo sport è incontro di pace, testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri. E’ il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità“.

Ha quindi citato Martin Luther King: ”Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo”. E poi, rivolgendosi agli atleti in gara, ha aggiunto: ”L’Italia vi augura una buona, felice e indimenticabile olimpiade”.

Quindi ha dichiarato aperta la 145esima sessione del comitato olimpico internazionale. Mattarella ha parlato a fianco della n.1 del Cio, la 42enne africana dello Zimbabwe Kirsty Coventry che ha accolto le sue parole con visibile entusiasmo. E per questo ha detto: ” razie Italia”.

Erano presenti il presidente della fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il governatore lombardo Attilio Fontana.

Presenti anche due membri del Ceo di stirpe regale: Alberto Di Monaco e la principessa Anna che nel 1966 ha gareggiato per il Regno Unito nella equitazione a Montreal.

Concerto alla Scala

Poco prima delle 19 Mattarella e le altre autorità sono entrate alla Scala tra gli applausi. Teatro gremito. Il direttore Riccardo Chailly e l’orchestra scaligera hanno eseguito l’inno di Mameli. Presentatore della serata l’ex nuotatore olimpico Massimiliano Rosolino.

Nella circostanza la signora Kirsty Coventry ha detto: ”Negli ultimi giorni abbiamo visto crescere l’entusiasmo. Oggi siamo stati al villaggio olimpico e abbiamo visto che gli atleti non vedono l’ora di gareggiare”. Quindi spazio alla musica: Rossini e Verdi hanno allietato la serata alla Scala.

Imponenti misure di sicurezza

I Giochi si terranno dal 6 al 22 febbraio. Per la sicurezza saranno impiegati 6.000 agenti di cui 3.200 della Polizia di Stato e 1.970 Carabinieri. Poi ci sono unità speciali: 68 agenti sciatori, 22 artificieri anti sabotaggi, 16 tiratori scelti, 4 manovratori di corde.

Cinque le zone rosse a Milano: Rho, Fiera, Area Sempione ( dove si trova il braciere olimpico), Assago, la zona S. Giulia che è limitrofa all’Arena dove si svolgono gli eventi sul ghiaccio. Infine il villaggio olimpico, cioè l’area residenziale degli atleti nel quartiere Scalo Romana.