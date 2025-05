L’attivista di estrema destra e fervente sostenitrice di Donald Trump Laura Loomer ha attaccato duramente su X il nuovo Papa Leone XIV. “È anti-Trump, pro-frontiere aperte, marxista come Papa Francesco. I cattolici non si aspettino nulla di buono: un’altra marionetta marxista in Vaticano”. Originaria dell’Arizona, Loomer – ribattezzata “la complottista che sussurra a Trump” – si autodefinisce “giornalista d’inchiesta” e si è candidata due volte al Congresso. Il suo legame con Trump è tale da consentirle accesso diretto alla sua cerchia: secondo fonti vicine, avrebbe persino influenzato alcune epurazioni all’interno del Consiglio per la sicurezza nazionale e suggerito la revoca della scorta a Hunter e Ashley Biden. Nota per le sue dichiarazioni estreme, ha definito l’Islam “un cancro”, accusato la moglie di Ron DeSantis di aver “esagerato” sul suo tumore e sostenuto che l’11 settembre sia stata una “macchinazione interna”. Ha anche insultato Kamala Harris con commenti razzisti e sessisti.