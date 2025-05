Per le notizie che arrivano dal mondo oggi si viaggia dagli Stati Uniti al Medio Oriente. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo proprio dall’America per la presa di posizione di Bono degli U2, che nelle scorse ore ha attaccato Donald Trump. Il cantante si è schierato a fianco del collega Bruce Springsteen nello scontro con il tycoon. “Mettiamola così: per me c’è solo un boss in America”, ha risposto il musicista e attivista irlandese al comedian Jimmy Kimmel, che lo ha ospitato nel suo programma serale per presentare il nuovo documentario “Bono: Stories of Surrender”, accolto da una lunga ovazione a Cannes.

Restiamo negli States per la notizia che Elon Musk ha lasciato l’incarico al Doge, il Dipartimento per l’Efficienza del governo. L’annuncio è arrivato da Musk su X e l’amministrazione Trump ha confermato la sua uscita: “Con il finire del mio periodo come funzionario speciale del governo, – ha scritto Musk – vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi. La missione del Doge si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo”.

Spostiamoci in Brasile, dove lo zoo di Brasilia ha dovuto chiudere le sue porte per sospetti casi di influenza aviaria dopo che un piccione e un’anatra sono stati trovati morti all’interno della struttura. Lo rende noto il sito brasiliano all news Metropóles. La Segreteria dell’Agricoltura del Distretto Federale è stata sul posto per effettuare un’ispezione ed il governatore di Brasilia Ibaneis Rocha ha confermato che, come misura precauzionale, rimarrà chiuso fino a quando non saranno disponibili i risultati, il che dovrebbe avvenire entro questa settimana.

Passando al Medio Oriente, il ministero della Difesa israeliano ha confermato che i ministri del governo Netanyahu hanno approvato la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, che includeranno una serie di nuove comunità e la legalizzazione di diversi avamposti non autorizzati. Il ministero descrive il voto del governo “come una decisione storica”, affermando che gli insediamenti “rafforzeranno la presa strategica su tutte le parti della Giudea e Samaria (Cisgiordania)” e “impediranno la creazione di uno Stato palestinese”.

Allo stesso tempo e rimanendo sullo stesso fronte, una serie di attacchi israeliani contro edifici residenziali nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, ha ucciso 19 persone. Lo scrive Al Jazeera citando il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas. Tre case sono state prese di mira consecutivamente senza alcun preavviso, scrive l’emittente. Questo attacco porta il bilancio delle vittime di oggi ad almeno 37, secondo il ministero palestinese.